Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Siyah Beyazlıların cezası onandı...

Süper Lig devi Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber geldi. UEFA tarafından verilen 900.000 bin euroluk para cezasına itiraz eden Siyah-beyazlıların itirazı red edildi.

KARAR ONANDI!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle...

“Şirketimizin UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Temyiz Dairesi'nde devam eden 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlanmıştır. Dava sonucu aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı itirazın reddine, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verilen 900.000 Avro tutarındaki para cezasının onaylanmasına karar verilmiş olup hukuki süreç tamamlanmıştır.”