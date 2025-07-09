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Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Siyah Beyazlıların cezası onandı...

UEFA, Finansal Fair Play kriterleri kapsamında kadro maliyeti kuralını ihlal ettiği için Süper Lig ekibi Beşiktaş'a verilen 900 bin euro'luk cezayı onayladı.

Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Siyah Beyazlıların cezası onandı...
Burak Kavuncu

Süper Lig devi Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber geldi. UEFA tarafından verilen 900.000 bin euroluk para cezasına itiraz eden Siyah-beyazlıların itirazı red edildi.

KARAR ONANDI!

Beşiktaş a UEFA dan kötü haber! Siyah Beyazlıların cezası onandı... 1

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle...

“Şirketimizin UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Temyiz Dairesi'nde devam eden 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlanmıştır. Dava sonucu aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı itirazın reddine, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verilen 900.000 Avro tutarındaki para cezasının onaylanmasına karar verilmiş olup hukuki süreç tamamlanmıştır.”

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Anahtar Kelimeler:
Ceza UEFA beşiktaş
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