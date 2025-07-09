Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber! Siyah Beyazlıların cezası onandı...

Süper Lig devi Beşiktaş'a UEFA'dan kötü haber geldi. UEFA tarafından verilen 900.000 bin euroluk para cezasına itiraz eden Siyah-beyazlıların itirazı red edildi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle...
“Şirketimizin UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Temyiz Dairesi'nde devam eden 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlanmıştır. Dava sonucu aşağıdaki gibidir:
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı itirazın reddine, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verilen 900.000 Avro tutarındaki para cezasının onaylanmasına karar verilmiş olup hukuki süreç tamamlanmıştır.”
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