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Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya tazminat ödeyecek

28.05.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17 milyon 130 bin lira ödemesine hükmetti.

Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya tazminat ödeyecek

Kuruldan yapılan açıklamada, siyah-beyazlı kulübün itirazının incelendiği belirtilerek, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının fesih tazminatı tutarı yönünden karşı oy yazısında belirtilen 210 bin liranın mahsup edilmesi neticesinde 17 milyon 130 bin lira olarak düzeltilerek onanmasına, davalının diğer itirazlarının reddine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), çeşitli gerekçelerle Beşiktaş'a verdiği 320 bin liralık ceza ile siyah-beyazlı takımın yardımcı antrenörü Ozan Köprülü'nün 13 bin lira ve 1 maç men cezasını onadığı aktarıldı.

Kurul ayrıca Galatasaray Kulübü'nün 224 bin ve Göztepe'nin 50 bin liralık para cezalarını da onadığı kaydedildi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Avcı Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü
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