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Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman? Lider, Adana Demirspor’u konuk ediyor!

21.09.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, Adana Demirspor’u kendi evinde konuk ediyor. Son 3 maçta 3 galibiyet alarak liderliğe kadar yükselen Beşiktaş, hafta içi oynanacak 6. hafta mücadelesinde Adana Demirspor’u da yenerek, liderliğini sürdürmek istiyor.

Beşiktaş Adana Demirspor maçı ne zaman? Lider, Adana Demirspor’u konuk ediyor!

Adana Demirspor ise güçlü rakibi Beşiktaş’ı deplasmanda yenerek geçen hafta aldığı 3-1’lik Rize galibiyetini taçlandırmanın planlarını yapıyor. Trabzonspor’la aynı puanda (13) olan Beşiktaş, kendi evinde oynayacağı Adana Demirspor karşısında sahaya 3 puan için çıkıyor.

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak Beşiktaş Adana Demirspor mücadelesinde hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Maç, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, son maçında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü Antalyaspor karşısında 3-2’lik galibiyet elde etmişti.

Adana Demirspor da ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Çaykur Rizespor'u evinde 3-1 yenerek kazandı. Öte yandan 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ’TA 6 EKSİK

Beşiktaş’ta Adana Demirspor maçı öncesi 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Meraş ve Alex Teixeira’nın sakatlıkları devam ediyor. Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Mehmet Topal ile Necip Uysal da bugünkü karşılaşmada forma şansı bulamayacak.

Savunma oyuncularının sakatlığı sebebiyle sorun yaşayan Beşiktaş’ta stoper Welinton ise forma verilmesi durumunda Adana Demirspor maçında görev alabilecek.

Üst solunum yolu rahatsızlığı sebebiyle son lig maçında görev alamayan Valentin Rosier'in da bugünkü karşılaşmada oynaması bekleniyor.

İKİ TAKIM 26 SENE SONRA KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile Adana Demirspor, 26 sene 7 ay sonra ilk kez karşılaşacak.

İki takım en son 11 Şubat 1995 yılında karşı karşıya geldi. Adana'daki maçı Beşiktaş, 1-0 kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor
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