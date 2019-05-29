Beşiktaş Adem Ljajic'in bonservisinin alındığını KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic'in 6 milyon 500 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"Torino Kulübü'nden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6 milyon 500 bin Euro ödenecektir."
Yıldız isim, Fenerbahçe'ye veda etti
Fenerbahçe'yi yasa boğan ölüm
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması
Avrupa'da beklediğini bulamadılar
Xavi teknik direktör oldu
Fatih Terim'in cezası belli oldu
1. Lig'den İtalya'ya gidiyor!
Semih Kaya'dan transfer müjdesi!
Avcı için Beşiktaş'tan resmi açıklama!
Ünlü teknik adamın görevine son verildi!
Trabzon'da yabancı bereketi
Ozan Kabak yıkıldı! Düştüler
Kritik final Cüneyt Çakır'ın
112 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ndeler!
Okuyucu Yorumları 2 yorum