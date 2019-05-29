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Beşiktaş Adem Ljajic'in bonservisinin alındığını KAP'a bildirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.05.2019 20:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş Adem Ljajic'in bonservisini resmi olarak aldı! Son dakika bilgisine göre; Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisinin 6.5 milyon euroya Torino'dan alındığını ve bu miktarın 3 sezon içinde ödeneceğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Adem Ljajic'in bonservisinin alındığını KAP'a bildirdi

Beşiktaş Kulübü, Adem Ljajic'in 6 milyon 500 bin Euro'luk satın alma opsiyonunun kullanıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Torino Kulübü'nden 2018-2019 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Adem Ljajic'in transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu kontrat şartları gereği gerçekleşmiştir. Kulübe ilave 3 futbol sezonu için 15 Eylül 2019 ile 15 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplam 6 milyon 500 bin Euro ödenecektir."

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Beşiktaş Adem Ljajic

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