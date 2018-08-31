Beşiktaş Adem Ljajic transferini açıkladı!

Beşiktaş, Torino'dan Adem Ljajic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Siyah-beyazlılar, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a getirdikleri Ljajic transferini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladıkları fotoğraf ile duyurdu.
26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Torino'da görev aldığı 28 karşılaşmada 6 gol atıp, 13 asist yapma başarısı gösterdi.
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