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Beşiktaş Adem Ljajic transferini açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 31.08.2018 16:13 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Adem Ljajic transferini bitirdi. Son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Adem Ljajic transferini Loris Karius'un transferi gibi Twitter'daki kapak fotoğrafını değiştirerek açıkladı.

Beşiktaş Adem Ljajic transferini açıkladı!

Beşiktaş, Torino'dan Adem Ljajic'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a getirdikleri Ljajic transferini sosyal medya hesabı üzerinden yayınladıkları fotoğraf ile duyurdu.

26 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Torino'da görev aldığı 28 karşılaşmada 6 gol atıp, 13 asist yapma başarısı gösterdi.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Adem Ljajic, İstanbul'da

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
nokta transfer başka tranfere gerek yok. aferin
bana göre o kadar iyi bir transfer değil. karius u duyduktan sonra :)
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