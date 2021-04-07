Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Beşiktaş Alanyaspor muhtemel 11'ler

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş Alanyaspor maçı her iki takım için de oldukça kritik bir öneme sahip olacak. Önceki 3 haftayı arka arkaya mağlubiyetlerle bitiren Alanyaspor, bugün liderlik koltuğunda olan Beşiktaş ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde bugün Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek. Bu akşam 7 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Cyle Larin, Necip Uysal, Valentin Rosier ve Josef de Souza kart görmeleri halinde 34. haftada oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecekler.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Gökhan Töre (Cenk Tosun), Larin.

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Juanfran, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro.

