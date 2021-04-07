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Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Beşiktaş Alanyaspor muhtemel 11'ler

07.04.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde oynanacak olan Beşiktaş Alanyaspor maçı her iki takım için de oldukça kritik bir öneme sahip olacak. Geçtiğimiz 3 haftayı arka arkaya mağlubiyetlerle kapatan Alanyaspor, bu defa liderlik koltuğunda olan Beşiktaş ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Beşiktaş Alanyaspor muhtemel 11'ler...

Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta? İşte Beşiktaş Alanyaspor muhtemel 11'ler

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş Alanyaspor maçı her iki takım için de oldukça kritik bir öneme sahip olacak. Önceki 3 haftayı arka arkaya mağlubiyetlerle bitiren Alanyaspor, bugün liderlik koltuğunda olan Beşiktaş ile karşılaşacak. Peki Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 33'üncü hafta mücadelesinde bugün Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk edecek. Bu akşam 7 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Cyle Larin, Necip Uysal, Valentin Rosier ve Josef de Souza kart görmeleri halinde 34. haftada oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında cezalı duruma düşecekler.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Gökhan Töre (Cenk Tosun), Larin.

Alanyaspor: Marafona, Fatih, Tzavellas, Juanfran, Moubandje, Siopis, Berkan, Kadzior, Salih, Davidson, Bareiro.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor
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