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Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler!

09.04.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Alanyaspor maçı için heyecan dorukta. 2 takım Türkiye Süper Toto Süper Lig 32.hafta maçında kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda futbolseverler Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte mücadeleye ilişkin detaylar...

Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler!

Beşiktaş Alanyaspor maçı için geri sayım sürüyor. Siyah Beyazlılar 47 puanla 8.sırada bulunrken, Turuncu Yeşilli ekip ise 52 puanla 4.sırada bulunuyor. Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Türkiye Süper Toto Süper Lig 32.hafta mücadelesinde Alanyaspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş - Alanyaspor maçı 9 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20:30'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Alanyaspor maçı Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Maç, Bein Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Vida, Welinton, Montero, Rosier, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Teixeira, Batshuayi

Alanyaspor'un 11'i: Marafona, Umut, Fatih, Juanfran, Borja, Furkan, Tayfur, Efecan, Efkan, Candeias, Novais

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Alanyaspor
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