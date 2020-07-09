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Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile anlaşma sağladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.07.2020 18:28 | Son Güncelleme

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli golcüsü Papiss Cisse ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı. Cisse, attığı 22 golle krallıkta zirvede bulunuyor.

Beşiktaş, Alanyaspor'un golcüsü Papiss Cisse ile anlaşma sağladı

Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse'nin menajeri Sedat Atmaca, Senegalli forvetin transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Pappis Cisse'nin menajeri Atmaca, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Ya Beşiktaş ya başka bir yer olacak. Birkaç güne açıklanacaktır. Beşiktaş'la yaptığımız görüşme olumlu geçti ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi. Cisse, Beşiktaş'a çok olumlu bakıyor ve orada oynamak istiyor. Beşiktaş gibi büyük bir kulüpte herkes oynamak ister" diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ TRİBÜNLERİNİ COŞTURACAKTIR"

Futbolcusunun bu sezon gösterdiği performansı da değerlendiren Sedat Atmaca, "İnşallah bu ligi gol kralı olarak bitirir. Yaşı konusunda soru işaretleri olabilir ancak bence onun biyolojik yaşı 20. Kupa finalinde de oynayacak ve "İnşallah kupayı kaldıracağız" diyor. Cisse, büyük bir takımda daha verimli olacaktır. 2 sezondur kalitesini gösteriyor. Beşiktaş tribünlerini coşturacaktır. Birkaç güne bu işin kesinleşmesini bekliyoruz. Sezon bitmeden önce imzalar atılmıyor. Şu anda Alanyaspor'un sözleşmeli oyuncusu. Alanyaspor'u çok seviyor. Alanya'da güzel bir macerası oldu" dedi.

GOL KRALLIĞINDA İLK SIRADA

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 29 maça çıkan Cisse, attığı 22 golle krallıkta zirvede bulunuyor.

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