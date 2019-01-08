Beşiktaş için bomba transfer iddiası!

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, İtalya Ligi ekiplerinden AC Milan forması giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Alen Halilovic transferi için Milan yönetimi ile bir araya geldi.

Haberde, Beşiktaş yönetimi ve Alen Halilovic'in menajerinin Milano'da bir araya geldiği belirtildi. 22 yaşındaki genç orta saha oyuncusu bu sezon AC Milan formasıyla sadece 3 karşılaşmada forma şansı bulabildi.

ALEN HALILOVIC KİMDİR?

Daha önce Barcelona, Hamburg ve Dinamo Zagreb gibi takımlarda forma giyen 22 yaşındaki oyuncunun Milan ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. (Ajansspor)

