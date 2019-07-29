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Beşiktaş Süper Lig ekibine kiraladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık yaşandı. İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş'ın altyapısından yetişen stoper Alpay Çelebi’yi kiralık olarak aldı.

Beşiktaş Süper Lig ekibine kiraladı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, Alpay Çelebi için hem Beşiktaş hem de oyuncu ile her konuda anlaşmaya vardı.

Geçen sezon Beşiktaş U21 takımında stoper olarak forma giyen genç oyuncu Alpay Çelebi yeni sezon öncesi Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın raporu doğrultusunda İstikbal Mobilya Kayserispor’a kiralık olarak gitmesine onay çıktı.

ALPAY ÇELEBİ KİMDİR?

20 yaşındaki Alpay Çelebi, 2015 yılında Körfez SK'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu. Alpay 2015 yılından itibaren Beşiktaş'ın genç takımlarında forma giydi. Alpay Çelebi'nin Beşiktaş ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Beşiktaş İstikbal Mobilya Kayserispor Alpay Çelebi

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