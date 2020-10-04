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Beşiktaş Alpay Çelebi'yi kiralık gönderdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.10.2020 21:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş 21 yaşındaki stoperi Alpay Çelebi, Aytemiz Alanyaspor’a kiraladı. Siyah-Beyazlılar transfer için kiralama ücreti almayacak.

Beşiktaş Alpay Çelebi'yi kiralık gönderdi

Beşiktaş’ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah beyazlı takımın alt yapısından yetişen Alpay Çelebi, 2 yıllığına Ayteniz Alanyaspor’a kiralandı.

Akdeniz ekibi, Beşiktaş’a kiralama bedeli ödeyemeyecek. Siyah beyazlılar, 21 yaşındaki stoperin 2023’te sözleşmesini 2025’e uzattı.

Beşiktaş, Alpay’ın bir sonraki satışından Alanyaspor’a yüzde 20 pay verecek

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