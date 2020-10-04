Beşiktaş Alpay Çelebi'yi kiralık gönderdi

Beşiktaş’ta bir ayrılık daha yaşandı. Siyah beyazlı takımın alt yapısından yetişen Alpay Çelebi, 2 yıllığına Ayteniz Alanyaspor’a kiralandı.
Akdeniz ekibi, Beşiktaş’a kiralama bedeli ödeyemeyecek. Siyah beyazlılar, 21 yaşındaki stoperin 2023’te sözleşmesini 2025’e uzattı.
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