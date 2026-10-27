Mert Hakan Yandaş'tan derbi sonrası açıklama! Polislerle ilgili iddialara yanıt verdi

Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili adı gündeme gelen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, polislerle tartıştığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yandaş, güvenlik güçlerine yönelik hakaret içeren herhangi bir söz veya davranışının olmadığını belirterek yanlış anlaşılma ihtimaline karşı özür diledi.

🔴 ÖZEL | Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde maç sonu ortalık karıştı. 📌 Mert Hakan Yandaş spor şubeye bağlı polislerle de tartışma yaşadı! https://t.co/KXr6zv8OgI — Mynet (@mynet) October 26, 2026

“POLİSLERİMİZE KARŞI HAKARET İÇEREN SÖZÜM OLMADI”

Mert Hakan Yandaş, derbinin ardından yaşanan olayların hiçbir aşamasında tartışmaya dahil olmadığını savundu. Mağlubiyetin üzüntüsü ve gerginliğiyle kimseyle muhatap olmadan içeri girmeye çalıştığını ifade eden tecrübeli futbolcu, yaşananların kendi üzerinden farklı noktalara çekildiğini belirtti.

Yandaş açıklamasında, “Devletimizin güvenlik güçlerine, özellikle de görevini yerine getiren polislerimize karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözüm veya davranışım olmamıştır” ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN ÖZÜR MESAJI

Yanlış anlaşılmaya neden olmuş olabileceğini de değerlendiren Mert Hakan, güvenlik güçlerinden ayrıca özür diledi. Sarı-lacivertli futbolcu, yaşananların gerçek bağlamından koparılmadan değerlendirilmesini ve şahsı üzerinden farklı anlamlar çıkarılmamasını istedi.

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"İSTEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK..."

Açıklamasının sonunda Fenerbahçe taraftarına da seslenen Mert Hakan Yandaş, derbide alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Yandaş, “Dün akşam sahadan istemediğimiz bir sonuçla ayrıldığımız için Büyük Fenerbahçe Taraftarından içtenlikle özür diliyoruz” dedi.

Takımın beklentilerinin ve taşıdıkları formanın sorumluluğunun farkında olduklarını vurgulayan futbolcu, yaşanan üzüntüyü telafi etmek, daha güçlü şekilde ayağa kalkmak ve Fenerbahçe'yi hedeflediği noktaya taşımak için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.