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Mert Hakan Yandaş'tan derbi sonrası açıklama! Polislerle ilgili iddialara yanıt verdi

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından saha içinde ve çevresinde yaşanan gerginlik gündemdeki yerini koruyor. Sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, olaylara ilişkin sessizliğini bozarak kamuoyuna açıklamada bulundu.

Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Mert Hakan Yandaş'tan derbi sonrası açıklama! Polislerle ilgili iddialara yanıt verdi
Burak Kavuncu

Galatasaray derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili adı gündeme gelen Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, polislerle tartıştığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yandaş, güvenlik güçlerine yönelik hakaret içeren herhangi bir söz veya davranışının olmadığını belirterek yanlış anlaşılma ihtimaline karşı özür diledi.

“POLİSLERİMİZE KARŞI HAKARET İÇEREN SÖZÜM OLMADI”

Mert Hakan Yandaş tan derbi sonrası açıklama! Polislerle ilgili iddialara yanıt verdi 1

Mert Hakan Yandaş, derbinin ardından yaşanan olayların hiçbir aşamasında tartışmaya dahil olmadığını savundu. Mağlubiyetin üzüntüsü ve gerginliğiyle kimseyle muhatap olmadan içeri girmeye çalıştığını ifade eden tecrübeli futbolcu, yaşananların kendi üzerinden farklı noktalara çekildiğini belirtti.

Yandaş açıklamasında, “Devletimizin güvenlik güçlerine, özellikle de görevini yerine getiren polislerimize karşı kırıcı, incitici ya da hakaret içeren bir sözüm veya davranışım olmamıştır” ifadelerini kullandı.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN ÖZÜR MESAJI

Mert Hakan Yandaş tan derbi sonrası açıklama! Polislerle ilgili iddialara yanıt verdi 2

Yanlış anlaşılmaya neden olmuş olabileceğini de değerlendiren Mert Hakan, güvenlik güçlerinden ayrıca özür diledi. Sarı-lacivertli futbolcu, yaşananların gerçek bağlamından koparılmadan değerlendirilmesini ve şahsı üzerinden farklı anlamlar çıkarılmamasını istedi.

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Mert Hakan Yandaş tan derbi sonrası açıklama! Polislerle ilgili iddialara yanıt verdi 3

Açıklamasının sonunda Fenerbahçe taraftarına da seslenen Mert Hakan Yandaş, derbide alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Yandaş, “Dün akşam sahadan istemediğimiz bir sonuçla ayrıldığımız için Büyük Fenerbahçe Taraftarından içtenlikle özür diliyoruz” dedi.

Takımın beklentilerinin ve taşıdıkları formanın sorumluluğunun farkında olduklarını vurgulayan futbolcu, yaşanan üzüntüyü telafi etmek, daha güçlü şekilde ayağa kalkmak ve Fenerbahçe'yi hedeflediği noktaya taşımak için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

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polis Mert Hakan Yandaş Derbi fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
evet evet gerçekten öyle zaten görüntülerde de çok net polise hal hatır soruyor komutan
kodesten çıkıp kurtarıcı olarak sahaya sürülen adam. ilginç hakikaten
mhy vallahi billahi de suç sende değil. rahat ol keyfine bak
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