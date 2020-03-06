Beşiktaş Ankaragücü maçı canlı izle | BJK A.Gücü canlı izle | bein sports şifresiz

Beşiktaş'ın konuğu Ankaragücü

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ İLE 102. RANDEVUDA Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig’de 102. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 101 maçta Beşiktaş 68, başkent ekibi 8 galibiyet aldı, 25 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında siyah-beyazlıların attığı 188 gole, sarı-lacivertliler 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Ankara’da yapılan müsabaka golsüz sona erdi.

ANKARAGÜCÜ KAZANMAKTA ZORLANIYOR MKE Ankaragücü, Beşiktaş ile yaptığı lig maçlarında galip gelmekte oldukça zorlanıyor. İki takım arasında Süper Lig’de oynanan son 23 maçta Beşiktaş 18 galibiyet aldı, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamada, başkent temsilcisi bu sürede sadece bir kez kazanabildi. MKE Ankaragücü, söz konusu süre içindeki tek galibiyetini 13 Şubat 2011 tarihinde evindeki maçta 1-0’lık skorla aldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR İki ekip arasında İstanbul’da yapılan lig maçlarında Beşiktaş’ın belirgin üstünlüğü göze çarpıyor. Siyah-beyazlılar, evindeki 50 maçın 41’ini kazanırken, 7 kez berabere kaldı, sadece 2 kez yenildi. Evindeki son 11 randevuda rakibini puansız gönderen Beşiktaş, sahasında attığı toplam 109 gole karşılık kalesinde 30 gol gördü. Geçen sezon İstanbul’da yapılan müsabakayı Beşiktaş 4-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ SAKATLIK AÇIKLAMASI Beşiktaş forması giyen Douglas, 5 Mart 2020 tarihinde antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı. Siyah beyazlı ekip, sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık tespit edilen Douglas'ın sezonu kapattığını açıkladı. Beşiktaş'tan Douglas Santos'un sakatlığına ilişkin yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol Takımımızın 5 Mart Perşembe günü yaptığı antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Douglas Santos’un yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi’nde çekilen MR sonucuna göre; sol uyluk ön adale bölgesinde (rectus femoris’de grade 3B zorlanma) ileri düzey yırtık tespit edilmiştir. Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

GÖKHAN GÖNÜL GERİ DÖNDÜ Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilen Gökhan Gönül, Ankaragücü maçının kadrosuna dahil edildi. Siyah-beyazlı ekipte henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz de yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ZORLANIYOR Beşiktaş, Vodafone Park'taki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Söz konusu maçlarda Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenildi.