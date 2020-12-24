Beşiktaş - Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesini beIN Sports canlı yayınlayacak.

Karşılaşma öncesnde Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş 12 maçta 7 galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 22 puan topladı.

Ev sahibi Ankaragücü'nün ise 12 maçta 9 puan toplayabildi.

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Atakan, Sarlija, Tiago Pinto, Voca, Emre, Lukasik, Saba, Çekiçi, Börven

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Hutchinson, Ghezzal, Mensah, Larin, Aboubakar.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta Ljajic ve Gökhan Töre bu maçta olmayacak. Ayrıca Utku, Hasic ve Erdoğan Kaya da kadroya dahil edilmedi. Beşiktaş'ın ceza sınırındaki isimler ise Mensah ve Vida.

Ankaragücü'nde ise Pazdan ve Voca yok. Ayrıca maçtan önce 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştı ve o isim de bu maçta olmayacak.

