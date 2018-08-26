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Beşiktaş-Antalyaspor maçını karıştıran pozisyon!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.08.2018 22:39 | Son Güncelleme

Beşiktaş-Antalyaspor maçını karıştıran ofsayt pozisyonu... Süper Lig'in 3. haftasındaki Beşiktaş-Antalyaspor maçında Antalyaspor'un Doukara ile bulduğu gol ofsayt tartışmalarına neden oldu.

Beşiktaş-Antalyaspor maçını karıştıran pozisyon!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlarken konuk ekibin ilk golünde ofsayt tartışmaları yaşandı.

Vodafone Park'ta oynanan maçın 20. dakikasında Hakan Özmert'in ara pası Adriano'nun kafasından sekerek Antalyasporlu Doukara ile buluştu. Ceza sahasında kaleci Utlu ile karşı karşıya gelen Doukara topu filelere gönderdi.

VAR'A BAŞVURAN HALİS ÖZKAHYA GOLÜ VERDİ
Gol sonrası Beşiktaşlı futbolcular ofsayt itirazında bulundu. Ofsayt tartışmaları olan pozisyonda Halis Özkahya VAR'a başvurdu ve sonrasında orta noktayı gösterdi. Halis Özkahya'nın gol kararı özellikle sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Hakan Özmert’in verdiği pasta Doukara’nın ofsaytta olduğunu savunan Beşiktaş taraftarları, Halis Özkahya’ya tepki gösterdiler. Bazı taraftarlar ise Hakan Özmert’in pasından sonra Adriano’nun kafası ile topa vurduğunu, bu nedenle Beşiktaşlı futbolcudan gelen top olduğu için ofsayt kararı verilemeyeceğini savundular.

İŞTE O KURAL
Peki Beşiktaş-Antalyaspor maçına damga vuran pozisyonda yeni kurala göre ilgili madde ne diyor?
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş-Antalyaspor Doukara Doukara ofsayt

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