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Beşiktaş-Antalyaspor maçının ardından

06.02.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: - "Bizim açımızdan bu puanın önemi çok büyük"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk, önemli bir puan aldıklarını söyledi.

Groenendijk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz ve puanlara ihtiyacımız var. Bizim açımızdan bu puanın önemi çok büyük." dedi.

İlk yarı rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Groenendijk, "Fırsatlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik ve devre arasına 0-0 beraberlikle girdik. Beşiktaş'ın ikinci yarıda üzerimize geleceğini biliyorduk. Ona göre planlar yaptık. Gole yakın taraf rakip oldu. Bir puandan memnunuz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Güzel bir atmosferde oynadıklarını kaydeden Groenendijk, "Harika taraftara sahip rakip karşısında zorlu mücadele verdik. Pozisyon olarak kritik durumdayız ama bunları aşmak için iyi oyuncular aldık. Bu bir süreç, yeni transfer ettiğimiz oyuncular takıma katkı sağladığında daha iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Oyuncularının süre geçirmeye dönük hareketler yaptığı yönündeki soruya Groenendijk, "Oyunculardan yerde yatmalarını isteyecek bir ekip değiliz. Ayakta kalıp gol atmalarını isteyecek bir ekibiz. Beşiktaş bizi geriye yasladı, hatalara zorladı. Birkaç pozisyonda şansımızın yanımızda olduğunu kabul ediyorum. Geçişlerde gol atabilirdik. Pasları iyi ayarlayamadık. Ayrıca yattığınız her saniye uzatmaya eklendiği için böyle bir şey istemek saçma olur." yanıtını verdi.

Süper Lig'de bazı teknik adamların pro lisansının bulunmadığı ve Nuri Şahin'in de aynı durumda olduğu yönündeki soru üzerine Groenendijk, "Kuralları ben koymuyorum. Ben bu takımın teknik direktörüyüm. Nuri Şahin'e de danışıyorum. Beraber çalışıyoruz. Birlikte karar verdiğimiz doğrudur. Kendisi çok iyi bir karakter." diyerek sözlerini tamamladı.

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