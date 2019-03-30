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Beşiktaş, Arsenal'den Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmak istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Atiba Hutchinson'ın alternatifini İngiltere'de buldu. Arsenal forması giyen Mohamed Elneny'ye kanca atan Beşiktaş, yıldız ismi satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Beşiktaş, Arsenal'den Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmak istiyor

Atiba Hutchinson döneminin sonuna gelen Beşiktaş, Kanadalı yıldızın yerini Arsenal'in Mısırlı ön liberosu Mohamed Elneny ile doldurmayı planlıyor.

6 senelik Beşiktaş kariyeri bu yaz sona erecek olan 36 yaşındaki futbolcunun yerine belirlenen 3 adaydan en güçlüsü Elneny…

İngiliz medyasından yer alan iddialara göre, Ocak 2016'da Basel'den 12.5 milyon euroya transfer edilen ancak ne Wenger ne de Unai Emery döneminde ilk 11'e giremeyen Mısırlı için Arsenal sayfası kapanıyor.

ORMAN TAPUSUNU İSTİYOR

2018 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nda kendini gösterse de Emery tarafından sezon başına kiralık listesine koyulan 26 yaşındaki yıldız son anda takımda kalmıştı. Bu sezon Premier Lig'de 4 kez sonradan oyuna girebilen Elneny'nin 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

O bölgede Ramsey ile yolları ayırıp yıldız bir isim transfer edecek olan İngiliz kulübü, Mısırlı futbolcusunu Beşiktaş'a kiralamaya sıcak bakıyor.

Siyah-Beyazlı yönetim ise satın alma opsiyonuyla transferi bitirmek amacında.

(Güneş)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Mohamed Elneny arsenal

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