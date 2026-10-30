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Osimhen'in yaptığına az kişi ulaştı! Avrupa'da sadece 3 yıldız başarabildi

Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen, Avrupa futbolunun en seçkin golcüleri arasında yer aldı. Nijeryalı yıldız, istatistikleriyle Harry Kane, Kylian Mbappe ve Luis Suarez gibi isimlerle aynı seviyede gösterildi.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Osimhen'in yaptığına az kişi ulaştı! Avrupa'da sadece 3 yıldız başarabildi
Burak Kavuncu

Victor Osimhen, Galatasaray'a transfer olduğu 2024/25 sezonundan bu yana sergilediği skor katkısıyla Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Nijeryalı golcü, Avrupa'nın en iyi 10 liginde maç başına birden fazla gol katkısı üreten sınırlı sayıdaki futbolcu arasına girdi.

OSİMHEN, AVRUPA'NIN EN İYİLERİ ARASINDA

Osimhen in yaptığına az kişi ulaştı! Avrupa da sadece 3 yıldız başarabildi 1

Opta'nın verilerine göre; Galatasaray formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Victor Osimhen, 2024/25 sezonundan bu yana Avrupa'nın en iyi 10 liginde maç başına 1 gol katkısı barajını aşan dört oyuncudan biri oldu.

Paylaşılan istatistiklere göre Nijeryalı yıldız, çıktığı 60 karşılaşmada 63 gol katkısı üreterek maç başına 1,05 ortalamaya ulaştı.

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HARRY KANE ZİRVEDE!

Osimhen in yaptığına az kişi ulaştı! Avrupa da sadece 3 yıldız başarabildi 2

Listenin ilk sırasında Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane bulunuyor. Kane, 64 maçta 84 gol katkısı sağlayarak 1,22 ortalama yakaladı.

Osimhen ise 1,05'lik ortalamasıyla Luis Suarez ile aynı seviyede yer aldı. Kylian Mbappe de 75 maçta 77 gol katkısı ve 1,03 ortalamayla listenin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

İşte Avrupa'nın en iyi 10 ligindeki gol katkısı liderleri

Harry Kane: 64 maç, 84 gol katkısı – 1,22

Victor Osimhen: 60 maç, 63 gol katkısı – 1,05

Luis Suarez: 41 maç, 43 gol katkısı – 1,05

Kylian Mbappe: 75 maç, 77 gol katkısı – 1,03

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Kylian Mbappe Luis Suarez Harry Kane Victor Osimhen
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