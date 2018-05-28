SPOR

Beşiktaş Atiba Hutchinson'a 1 yıllık anlaşma teklif etti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 28.05.2018 09:46 | Son Güncelleme

Beşiktaş, tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'la ilgili kararını verdi. Beşiktaş, Atiba Hutchinson'a 1.5 milyon Euro'dan 1 yıllık yeni sözleşme teklif edecek.

Beşiktaş Atiba Hutchinson'a 1 yıllık anlaşma teklif etti

Beşiktaş'a 5 yıl başarıyla hizmet veren Atiba Hutchinson’ın, kulüple olan sözleşmesi ay sonunda bitecekti.

Kanadalı ön liberoyla yola devam kararı alan Başkan Fikret Orman’ın, 35 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon Euro’dan 1 yıllık anlaşma teklif ettiği bildirildi.

Başarılı oyuncunun da Kara Kartal’la yola devam etmeye olumlu baktığı ve geçen sezon aldığı maaşın aynısına olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

(Fanatik)

PARTNERYıl: 1913! Dehşete düşüren o an...Yıl: 1913! Dehşete düşüren o an...
Emre Çolak transferi için Şenol Güneş'in kararı bekleniyor!Emre Çolak transferi için Şenol Güneş'in kararı bekleniyor!
Bilal Başacıkoğlu: Beşiktaş hakkında bir şey söylemek istemiyorumBilal Başacıkoğlu: Beşiktaş hakkında bir şey söylemek istemiyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Atiba Hutchinson

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılırsa Başakşehir'e gidecek!

Herkes Stoch'u konuşuyor! (Şimdi neredeler?)

Herkes Stoch'u konuşuyor! (Şimdi neredeler?)

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Gerson için resmi teklif yaptığını açıkladı!

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Gerson için resmi teklif yaptığını açıkladı!

Aziz Yıldırım: Şike dönemi Galatasaraylılar biz temiziz diye sevinmesin!

Aziz Yıldırım: Şike dönemi Galatasaraylılar biz temiziz diye sevinmesin!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ricardo Quaresma Katar'a gidiyor!

Ricardo Quaresma Katar'a gidiyor!

Beşiktaş Atiba Hutchinson'a 1 yıllık anlaşma teklif etti

Beşiktaş Atiba Hutchinson'a 1 yıllık anlaşma teklif etti

Emre Çolak transferi için Şenol Güneş'in kararı bekleniyor!

Emre Çolak transferi için Şenol Güneş'in kararı bekleniyor!

Bilal Başacıkoğlu: Beşiktaş hakkında bir şey söylemek istemiyorum

Bilal Başacıkoğlu: Beşiktaş hakkında bir şey söylemek istemiyorum

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Gerson için resmi teklif yaptığını açıkladı!

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Gerson için resmi teklif yaptığını açıkladı!

Anderson Talisca'dan transfer açıklaması

Anderson Talisca'dan transfer açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.