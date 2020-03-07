Beşiktaş - Atletico Madrid kadın futbol maçında seyirci rekoru kırıldı

8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle düzenlenen Vodafone Kupası’nda Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile İspanya’nın Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı, Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi.
Bu mücadele ile Türkiye’de bir tribün rekoru da kırılmış oldu. Vodafone Park’ta ücretsiz olacağı duyurulan karşılaşmayı 30 binin üzerinde Siyah-Beyazlı taraftar tribünden takip ederek, bir kadın futbol müsabakasında en fazla seyirci bulunan karşılaşma olarak tarihe geçti.
(İHA)
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