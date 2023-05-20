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Beşiktaş az kalsın küme düşüyordu! Son maçta lige tutundular

20.05.2023 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet, Büyükçekmece'yi mağlup ederek kümede kalmayı başardı. Başarısız bir sezon geçiren siyah-beyazlılar zor da olsa bu seneyi kayıpsız kapattı.

Beşiktaş az kalsın küme düşüyordu! Son maçta lige tutundular

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 107-69 mağlup ederek ligde kalmayı başardı.

Dolu tribünler önünde oynanan mücadeleye, taraftar desteğiyle iyi başlayan Beşiktaş Emlakjet, hem hücumda hem de savunmada rakibine üstünlük kurarak ilk 5 dakikalık bölümü 16-4 önde tamamladı. Çeyreğin kalan bölümünde konuk ekip hücumda Deshawn'ın sayılarıyla farkı kapatmak istese de maçın ilk bölümü 26-15 Beşiktaş Emlakjet üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin ikinci çeyreği karşılıklı basketlerle geçilirken Beşiktaş Emlakjet'te Freeman ve Cartwright, Onvo Büyükçekmece Basketbol'da da Crawford ve Weber takımları adına etkili olan isimlerdi. Bu periyodun son bölümünde pota altında daha etkili olan Beşiktaş, devreyi de 51-32 önde tamamladı.

Devrenin ardından Beşiktaş, pota altındaki etkili oyununa devam ederken, Onvo Büyükçekmece Basketbol da Terrell'ın sayılarıyla rakibini yakalamaya çalıştı. Ancak ev sahibi ekipte Sokolowski'nin isabetli dış atışları ve McCormack'ın pota altındaki etkili oyunu, farkın açılmasını sağladı. Cartwright ve Jordan Usher'ın kaptığı toplarla rakip potaya hızlı giden Beşiktaş Emlakjet, son çeyreğe 28 sayı fark önde girdi: 78-50.

Karşılaşmanın son bölümünde de rakip pota altında etkili olan Beşiktaş Emlakjet, ligin son maçından 107-69 galip ayrılarak ligde kalmayı başardı.


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