Beşiktaş, Baba Hakkı'yı andı

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:
"3 Aralık 1910 tarihinde Vodina’da dünyaya gelen, Futbol Şubemizin Kurucusu Ahmet Şerafettin Bey tarafından kulübümüze kazandırılan, on yedi yıl giydiği formamızla yirmi iki şampiyonluğumuzda pay sahibi olan, futbolu bıraktıktan sonra Kulübümüzde üç dönem başkanlık görevinde bulunan, beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini ve takdirini kazanan, Camiamızın sembol isimlerinden ‘Baba’ Hakkı Yeten’i vefatının 31. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz."
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