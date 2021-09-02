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Beşiktaş, Barcelona'dan Pjanic'i kadrosuna katıyor!

02.09.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş, Barcelona'nın gözden çıkardığı Pjanic için harekete geçti.

Beşiktaş, Barcelona'dan Pjanic'i kadrosuna katıyor!

Orta saha transferi yapmak için girişimlerini sürdüren Beşiktaş, sürpriz bir isme yöneldi.

Siyah-beyazlılar, Barcelona'da gözden çıkarılan Miralem Pjanic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Bosnalı yıldız için Barcelona ile kiralama opsiyonu üzerine görüşmeler yaptı. Yıldız oyuncunun bu akşam İstanbul'da olması bekleniyor.

BARCELONA MAAŞ BÜTÇESİNİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Maaş bütçesini düşürmeye çalışan Barcelona yönetiminin, 16.3 milyon euro brüt maaş alan Miralem Pjanic'i farklı formüllerle elinden çıkarmaya hazır olduğu vurgusu yapıldı.

31 yaşındaki Boşnak futbolcu, 2020 yazında Juventus'tan Barcelona'ya Arthur Melo karşılığında transfer olmuştu.

Metz, Lyon, Roma, Barcelona ve Juventus formaları giyen 31 yaşındaki oyuncu, 552 maça çıkarken 73 gol attı ve 108 asist yaptı.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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