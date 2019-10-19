Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı: Talisca da gelir, başkası da

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, 20 Ekim Pazar günü yapılacak seçim öncesinde TRT Spor'a konuk oldu ve projelerini anlattı.

ADALI'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

"Beşiktaş, borçlarla batmaz. Biz bunun altından kalkabilecek bir kulübüz. Mali konular bizim camiada diğer camialara göre fazla tartışılıyor. Kısa vadede ödememiz gereken borç hakkında bir hazırlığımız var. Çözeceğiz. Ben zaten hiçbir zihniyetin devamı değilim. Ben kendi başkanlık çizgisi olan birisiyim."

"QUARESMA JÜBİLE YAPSIN İSTERİZ"

"Quaresma beklediğimiz gibi Beşiktaş'tan ayrılmadı. Keşke daha iyi ayrılsaydı. Jübile yapmayı arzu ederse onu da jübile ile yollamak isteriz. İleri de teknik direktör olmak isterse onu bekleriz Beşiktaş'ın bir parçası oldu. İnşallah Atiba 5 sene oynar onun gibi birini bulamıyoruz."

TALİSCA DA GELİR, BAŞKASI DA

"Bir golcüye ihtiyacımız var. Devre arasında mutlaka bir forvet transferi yapacağız. Devre arasında transfer düşüncemiz var. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Ciddi bir scout ekibimiz var. Çalışmalara başladık. Ocak ayında mutlaka forvet alacağız. Ekonomik sıkıntıları çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir."