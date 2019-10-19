Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı: Talisca da gelir, başkası da

Beşiktaş başkan adayı Serdal Adalı, 20 Ekim Pazar günü yapılacak seçim öncesinde TRT Spor'a konuk oldu ve projelerini anlattı.
ADALI'NIN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:
"Beşiktaş, borçlarla batmaz. Biz bunun altından kalkabilecek bir kulübüz. Mali konular bizim camiada diğer camialara göre fazla tartışılıyor. Kısa vadede ödememiz gereken borç hakkında bir hazırlığımız var. Çözeceğiz. Ben zaten hiçbir zihniyetin devamı değilim. Ben kendi başkanlık çizgisi olan birisiyim."
"QUARESMA JÜBİLE YAPSIN İSTERİZ"
"Quaresma beklediğimiz gibi Beşiktaş'tan ayrılmadı. Keşke daha iyi ayrılsaydı. Jübile yapmayı arzu ederse onu da jübile ile yollamak isteriz. İleri de teknik direktör olmak isterse onu bekleriz Beşiktaş'ın bir parçası oldu. İnşallah Atiba 5 sene oynar onun gibi birini bulamıyoruz."
TALİSCA DA GELİR, BAŞKASI DA
"Bir golcüye ihtiyacımız var. Devre arasında mutlaka bir forvet transferi yapacağız. Devre arasında transfer düşüncemiz var. Üç kulvarda mücadele ediyoruz. Ciddi bir scout ekibimiz var. Çalışmalara başladık. Ocak ayında mutlaka forvet alacağız. Ekonomik sıkıntıları çözersek Talisca da gelir, daha iyisi de gelir."
"Fikret Orman, madem seni (Ahmet Nur Çebi) 6.5 yıl saymadı, by-pass edildin, yetkin yoktu, neden oturdun o koltukta? '19 senenin devamı' diyor bana, psikolojisi bozulmuş. Bıraksınlar bu acı çekeceğiz işlerini. Alves'ten Bebe'den bahsediyorlar… İkisinden de haberim yoktu. Alves'i aldıklarında ben Metris'teydim, daha Beşiktaş tarihini bilmiyorlar. Stat yapıldı, ben yaptım; şampiyon olundu, Şenol hocayla ben ekiptim, ben yaptım…"
"Mutluluğun, başarının her noktasında ben vardım diyor ama borç 500'den 2.5'a geldi. Takım başarısız oldu, beni karıştırma diyor. Kendisinin bahsettiği 3 senelik bir dönem var, 1.5 yılında ben varım. Kendisi 2. başkanken o dönemi inceletti, neden açıklamadı? Başkan bana sormadan bir şey yapsa ikinci, üçüncü kez tekrarlasa 'Allah'a ısmarladık' derim, biner arabaya giderim. 6.5 sene oturulur mu bu şekilde. Niyeyse 'Mağduru oyna' demişler."
Okuyucu Yorumları 0 yorum