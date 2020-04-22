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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklama

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.04.2020 20:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş Kulübü'nün hak ve menfaatlerine sahip çıkmak için başlatılan incelemenin birilerini rahatsız ettiği görülmektedir." dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den açıklama

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp sitesinden yaptığı açıklamayla hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

"HİÇBİR GERİ ADIM ATILMAYACAKTIR"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ”Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün hak ve menfaatlerine sahip çıkmak için başlatılan incelemenin birilerini rahatsız ettiği görülmektedir. Bu kişiler şunu bilmelidir ki; bu konuda kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hiçbir geri adım atılmayacaktır.” ifadesini kullandı ve yazılı açıklamasına devam etti.

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