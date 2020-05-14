Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testi pozitif

Beşiktaş, yapılan testler sonucunda 8 kişide koronavirüs tespit edildiğini duyurmuştu, yapılan ikinci açıklamada Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.
Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
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