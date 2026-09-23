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PSG'li Safonov'dan Galatasaraylı Batrakov açıklaması! "Eminim"

PSG'nin Rus kalecisi Matvey Safonov, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov hakkında açıklamalarda bulundu. Safonov, genç oyuncunun sarı-kırmızılı takımda başarılı olabileceğini söyledi.

PSG'li Safonov'dan Galatasaraylı Batrakov açıklaması! "Eminim"
Burak Kavuncu
Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yeni transferlerinden Aleksey Batrakov hakkında Rusya'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi. PSG forması giyen Matvey Safonov, Batrakov'un sarı-kırmızılı takımda kendisine yer bulabileceğine inandığını ifade etti.

SAFONOV'DAN BATRAKOV İÇİN SABIR ÇAĞRISI

PSG li Safonov dan Galatasaraylı Batrakov açıklaması! "Eminim" 1

Matvey Safonov, Batrakov'un Galatasaray'a uyum sürecinde sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

Rus kaleci, "Öncelikle Batrakov'un Galatasaray'daki yerini bulması konusunda sabırlı olalım. Bence Galatasaray'da oynamaktan keyif alacaktır ve yeteneklerini gösterirse orada kendisine bir yer bulacaktır. Bundan eminim." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA YARATICI OYUNCULAR VAR"

PSG li Safonov dan Galatasaraylı Batrakov açıklaması! "Eminim" 2

Safonov, Galatasaray kadrosunu da değerlendirdi. Rus futbolcu, sarı-kırmızılı takımda Batrakov'un ilgisini çekebilecek önemli oyuncular bulunduğunu söyledi.

Safonov, "Galatasaray'ın kadrosuna baktım; orada yaratıcı oyuncular var. Orası da ilgisini çekiyordur." dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

PSG li Safonov dan Galatasaraylı Batrakov açıklaması! "Eminim" 3

Safonov, Batrakov ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geleceklerini de hatırlattı.

Rus kaleci, "Şampiyonlar Ligi'nde onunla karşılıklı oynayacağız ama asıl önemli olan, o zamana kadar bu maçta oynayacağını kanıtlaması gerekiyor." sözleriyle Batrakov'un Galatasaray'daki forma mücadelesine dikkat çekti.

BATRAKOV İÇİN YENİ BİR DÖNEM

PSG li Safonov dan Galatasaraylı Batrakov açıklaması! "Eminim" 4

Galatasaray'a transferiyle kariyerinde yeni bir sayfa açan Batrakov'un, sarı-kırmızılı takımda düzenli forma şansı bulmak için mücadele etmesi bekleniyor.

Safonov'un açıklamaları da genç oyuncunun Galatasaray'daki adaptasyon sürecinin yakından takip edildiğini ortaya koydu.

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galatasaray psg şampiyonlar ligi Aleksey Batrakov
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