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Galatasaray'ın genç ismi Jelert'ten Fransa'da dikkat çeken çıkış!

Galatasaray'ın Le Havre'a kiraladığı Elias Jelert, Ligue 1'de son haftalarda daha fazla süre almaya başladı. Danimarkalı oyuncu, üçlü savunma düzeninde sağ kanat bek olarak görev yapıyor.

Galatasaray'ın genç ismi Jelert'ten Fransa'da dikkat çeken çıkış!
Burak Kavuncu
Elias Jelert

Elias Jelert

DAN Danimarka
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Havre AC
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Galatasaray'ın sezon başında Le Havre'a kiraladığı Elias Jelert, Fransa'da forma süresini artırarak dikkat çekmeye başladı. Danimarkalı futbolcu, son üç maçta toplam 259 dakika sahada kalarak düzenli forma şansı yakaladı.

JELERT'İN LIGUE 1 PERFORMANSI

Galatasaray ın genç ismi Jelert ten Fransa da dikkat çeken çıkış! 1

Elias Jelert, Ligue 1'de bu sezon şu ana kadar Monaco karşısında 20 dakika forma giydi. Lyon maçında süre alamayan genç oyuncu, Brest karşılaşmasında 79 dakika sahada kaldı.

Jelert, ardından Angers ve Toulouse mücadelelerinde 90'ar dakika görev yaptı.

SON 3 MAÇTA 259 DAKİKA

Galatasaray ın genç ismi Jelert ten Fransa da dikkat çeken çıkış! 2

Danimarkalı futbolcunun özellikle son haftalarda artan forma süresi dikkat çekiyor. Brest karşılaşmasında 79 dakika oynayan Jelert, Angers ve Toulouse maçlarında ise 90 dakika sahada kaldı.

Böylece oyuncu son üç Ligue 1 karşılaşmasında toplam 259 dakika süre aldı.

ÜÇLÜ SAVUNMADA SAĞ KANAT BEK

Galatasaray ın genç ismi Jelert ten Fransa da dikkat çeken çıkış! 3

Jelert'in Le Havre'daki görev tanımı da Galatasaray döneminden farklı bir görüntü ortaya koyuyor. Danimarkalı oyuncu, üçlü savunma düzeninde sağ kanat bek pozisyonunda görev yapıyor.

Bu rolde hem savunmaya katkı vermesi hem de hücumda genişlik sağlaması beklenen Jelert, yeni sistem içerisinde kendisine düzenli bir rol bulmuş durumda.

JELERT İÇİN ÖNEMLİ BİR VİTRİN

Galatasaray ın genç ismi Jelert ten Fransa da dikkat çeken çıkış! 4

Ligue 1'de forma giymek, genç oyuncunun kariyeri açısından da önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Jelert, Fransa'da daha fazla süre alarak kendisini yeniden göstermeye çalışıyor.

Özellikle son haftalarda yakaladığı istikrarlı forma süresi, oyuncunun gelişimi açısından dikkat çekici bir tablo oluşturuyor.

KAYIP SEZONUN ARDINDAN YENİDEN SAHNEDE

Galatasaray ın genç ismi Jelert ten Fransa da dikkat çeken çıkış! 5

Southampton'da geçirdiği ve istediği kadar süre bulamadığı sezonun ardından Le Havre'a transfer olan Jelert, Fransa'da yeni bir başlangıç yapıyor.

Düzenli forma şansı yakalaması ve üçlü savunmadaki sağ kanat bek rolüne uyum sağlaması, Danimarkalı futbolcunun kariyerinde yeniden ivme yakalaması açısından önem taşıyor.

GALATASARAY YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Galatasaray ın genç ismi Jelert ten Fransa da dikkat çeken çıkış! 6

Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği Jelert'in Le Havre'daki performansı, sezon boyunca sarı-kırmızılıların da takip edeceği başlıklardan biri olacak.

Ligue 1'de daha fazla süre alması halinde oyuncunun hem fiziksel hem de taktik açıdan gelişim göstermesi ve Galatasaray'a daha hazır şekilde dönmesi hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa galatasaray Elias Jelert
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