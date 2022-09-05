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Beşiktaş, başkentte liderliğini korudu

05.09.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yendi - Müsabaka bitiminde sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'a tekme attı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, müsabakayı 3-2 kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Puanını 13'e yükselten Beşiktaş, geçen hafta yükseldiği liderliğini de devam ettirmiş oldu.

MKE Ankaragücü ise ligde galibiyetle yine tanışamadı ve 1 puanla son sırada kaldı.

- Sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı

Oldukça gergin geçen maçın son düdüğü sonra sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı.

Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi. Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.

Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.

- Dele Alli ilk golünü attı

Beşiktaş'ın yeni transferi İngiliz futbolcu Dele Alli, siyah-beyazlı formayla ilk golünü başkentte kaydetti.

MKE Ankaragücü karşısında takımının 2. golünü kaydeden İngiliz oyuncu, ayrıca yaklaşık 1 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Dele Alli, son golünü İngiliz ekibi Tottenham formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde Slovenya temsilcisi Mura karşısında 30 Eylül 2021'de atmıştı.

- Muleka gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Jackson Muleka, üst üste üç maçta rakip fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlıların maçtaki ilk golünü atan Muleka, gol sayısını da 4'e yükseltti. Muleka ligde Vavacarsa Fatih Karagümrük'e iki, Demir Grup Sivasspor'a da bir gol atmayı başarmıştı.

- Tolga Ciğerci'den iyi başlangıç

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Tolga Ciğerci, başkent temsilcisindeki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.

Orta sahada iyi bir oyun ortaya koyan Tolga, takımının attığı iki golde de de pası veren isim oldu. Tolga Ciğerci, henüz takıma katılalı 4 gün olmasına karşın, Zahid'in oyundan çıkmasından sonra kaptanlık pazubendini de takıp, bu sorumluluğu da üstlendi.

Tolga Ciğerci'nin iyi performansı takımının puan almasına yeterli olmadı.

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MKE Ankaragücü beşiktaş futbol

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