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Beşiktaş Belediyesi esnaf ve seyyar satıcılardan işgaliye bedeli almayacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 26.03.2020 13:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş Belediyesi esnaf ve seyyar satıcılardan işgaliye bedeli almayacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren komşularına yardım edecek. Belediye bu süreçte esnaf ve seyyar satıcılardan işgaliye bedeli almayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren ilçe sakinleri için belediye harekete geçti.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, esnafından, öğrencisine birçok vatandaşı bir süre rahatlatacak ekonomik destek kararı aldıklarını kaydetti.

Akpolat, ekonomik olarak zorlukların yaşandığı bu süreci el birliği ile aşacaklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Salgın hepimizin hayatında büyük bir sarsıntıya yol açtı. Beşiktaş Belediyesi bu anlamda elinden gelen desteği vermeye hazır. Salgınla mücadele kapsamında işletmelerini kapamak zorunda kalan esnafımızdan ve tezgahlarını açamayan seyyar satıcılarımızdan işgaliye bedeli alınmayacak. Kiracımız olan ve faaliyetleri durdurulan işletmelerden kira alınmayacak. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizden ücret alınmayacak. Kreşlerimize gelen çocuklarımızdan ise bu süreç boyunca ücret talep edilmeyecek. El birliğiyle, dayanışmayla, bu süreci aşacağız. Emin olun Beşiktaş’ta hiç kimse yalnız değildir. Beşiktaş var, biz varız ve birlikte başaracağız."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Belediyesi ekonomik destek koronavirüs

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