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Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Kartal devler ligi perdesini açıyor!

15.09.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ghezzal, Pjanic, Batshuayi Alex gibi transferleriyle gündeme gücüne güç katan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Borussia Dortmund ile açıyor. Kendi evinde Alman ekibi Borussia Dortmund’u konuk edecek olan Beşiktaş, mücadeleden galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor.

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Kartal devler ligi perdesini açıyor!

Saha ve seyirci avantajını kullanarak Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başlamayı hedefleyen Beşiktaş, Batshuayi ve Larin ile golü zorlayacak. İspanyol hakem Lahoz’un yöneteceği Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi mücadelesinde, siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan 3 yıldız forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda yarışan Beşiktaş, ilk sınavına Alman ekibi Borussia Dortmund’u konuk ediyor. 3 yıllık aranın ardından tekrardan Şampiyonlar Ligi’nde yarışma şansı elde eden Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan, Domagoj Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira bu mücadelede forma şansı bulamayacak.

Bugün saat saat 19:45'te Vodafone Park’ta oynanacak Beşiktaş Borussia Dortmund maçında İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak. Mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Souza, Ghezzal, Pjanic, Atiba, Larin, Batshuayi

SERGEN YALÇIN’DAN BİR İLK

Beşiktaş Borussia Dortmund maçında teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak.

Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek.

Valentin Rosier, Ersin Destanoğlu, Welinton Souza, Rıdvan Yılmaz, Kenan Karaman ve Cyle Larin de forma giymeleri durumunda Sergen Yalçın'la beraber ilk defa Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

GÖZLER PJANİC VE BATSHUAYİ’DE OLACAK

Mücadelede gözler, siyah-beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Michy Batshuayi ile Miralem Pjanic’in üzerinde olacak.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk defa forma giyen Pjanic, oynanacak mücadelede Beşiktaş’ın en önemli kozları arasında yer alıyor.

SON 5 AVRUPA MAÇINDA 1 GALİBİYET

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen Beşiktaş, Avrupa’da oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi, 1'er beraberlik ve galibiyet aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ve Wolves'a yenilen Beşiktaş, aynı organizasyonda Slovan Bratislava'yı yenmeyi başarmıştı. Siyah-beyazlı ekip PAOK ile oynadığı Şampiyonlar Ligi ön elemesinde rakibine yenilirken, normal süresi berabere biten maçta Rio Ave'ye ön eleme turunda penaltılarla yenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Borussia Dortmund
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