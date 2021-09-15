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Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

15.09.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, sahasında Alman ekibi Borussia Dortmund'u ağırlıyor. Kara Kartal, taraftarı önünde rakibini mağlup ederek Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonuna 3 puanla giriş yapmak istiyor. Beşiktaş'ta Alex Teixeira, Domagoj Vida ve Umut Meraş sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı için geri sayım başladı. İşte Beşiktaş - Borussia Dortmund maçının muhtemel 11'leri.

Beşiktaş - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Vodafone Park'ta 19:45'te başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Karşılaşma, Exxen'den canlı yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Temsilcimiz Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira maç kadrosunda bulunmuyor.

Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ

Ersin, Rosier, Welinton, Montero, NSakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

DORTMUND

Kobel - Meunier, Pongracic, Akanji, Guerreiro - Dahoud - Bellingham, Reus, Brandt - Malen, Haaland.

İLKİ YAŞAYACAKLAR

Dortmund maçı teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek. Ersin, Rosier, Rıdvan, Welinton, Larin ve Kenan Karaman da forma giymeleri halinde ilk kez Şampiyonlar Ligi atmosferi yaşayacak.

TARİHE GEÇTİLER

Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti. Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah- beyazlı ekip, 14 puanla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

DORTMUND'DA 6 EKSİK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olacak Borussia Dortmund'da kamp kadrosu belli oldu. Teknik direktör Marco Rose yönetimindeki Alman ekibinin kadrosunda Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagaou, Schulz ve Schmelzer yer almadı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Beşiktaş Futbol Kulübü
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