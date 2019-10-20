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Beşiktaş Braga maçı hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.10.2019 14:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Beşiktaş Braga maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Antrenmana, Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Georges N'Koudou ve dün MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlanan Burak Yılmaz'ın katılmadığı aktarıldı. Victor Ruiz ile Oğuzhan Özyakup'un ise takımdan ayrı çalıştığı vurgulandı.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda MKE Ankaragücü maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışmasıyla antrenmanı tamamladığı ifade edildi.

Diğer oyuncuların ise pas, 5'e 2 ve dar alanda kontrol pasın ardından çift kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı kaydedildi. Yarını izin yapacak olan Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarına salı günü devam edecek.


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Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi braga BJK Nevzat Demir Tesisleri

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ne hız ama, bence çıkmasınlar maça falan.U19 takımı ile süper lige veda edelim bari forma aşkıyla düşeriz ruhu olmayanlarla değil!
NE HIZ AMA, FAZLA HIZDAN UÇURUMA GİDİYOR
bu ruhsuzlar kazanamaz ülke puanını da düşürürler
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