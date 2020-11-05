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Beşiktaş, Burak Bıyıktay ile yolları ayırdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.11.2020 20:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Başantrenör Burak Bıyıktay'la 6 lig maçının da kaybedilmesi sonrası yollar ayrıldı.

Beşiktaş, Burak Bıyıktay ile yolları ayırdı

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Burak Bıyıktay ile yollarını ayırdı.

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, siyah-beyazlı kulüp Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşılarak yollarını ayırdı.

Sezona genç bir kadroyla başlayan Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, oynadığı 6 maçı da kaybetmişti.

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