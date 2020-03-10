Beşiktaş, Caner Erkin'siz çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sağanak yağış altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana soğuk algınlığı bulunan Caner Erkin katılmadı. Dorukhan Toköz, çalışmalarına sahada devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. İdman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

(DHA)

