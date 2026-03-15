Beşiktaş Çarşı'dan Ankara'da tüyleri diken diken eden vefa! Muhsin Yazıcıoğlu ziyaretine övgü yağdı: "Helal olsun..."

Gençlerbirliği deplasmanı için Ankara'ya giden Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, son derece anlamlı bir ziyarete imza attı. Siyah-Beyazlı tribün liderleri, Türk siyasetinin iz bırakan efsane isimlerinden merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek vefa örneği gösterdi. Bu duygu yüklü hareketin ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İTO Meclis Başkan Vekili Selim Şimşek, Çarşı grubuna "Helal olsun, iyi ki varsınız" sözleriyle tarihi bir teşekkür mesajı yayınladı.

Beşiktaş Çarşı'dan Ankara'da tüyleri diken diken eden vefa! Muhsin Yazıcıoğlu ziyaretine övgü yağdı: "Helal olsun..."
Emre Şen

Türk futbolunun köklü çınarı Beşiktaş, zorlu Gençlerbirliği deplasmanı için Ankara'nın yolunu tutarken, Siyah-Beyazlı takımın itici gücü olan Çarşı grubu başkentte futbolun çok ötesinde bir duruş sergiledi.

Deplasman tribünündeki yerlerini almadan önce Ankara'da bir araya gelen Beşiktaş tribün liderleri, vefanın sadece bir semt adı olmadığını bir kez daha kanıtladı.

ANKARA DEPLASMANINDA TARİHİ VEFA

Beşiktaş JK taraftarının yüreğini ve dik duruşunu temsil eden Çarşı tribün liderleri, Gençlerbirliği maçı öncesinde Türk siyasi tarihinin en önemli ve sevilen figürlerinden biri olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmadı. Efsanevi liderin kabrini ziyaret eden Siyah-Beyazlılar, dualar eşliğinde vefa ve saygılarını sunarak tüm Türkiye'nin takdirini topladı.

SELİM ŞİMŞEK'TEN ÇARŞI'YA TEŞEKKÜR: "İLKİ VARSINIZ!"

Çarşı grubunun bu anlamlı ziyaretinin ardından, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İTO Meclis Başkan Vekili Selim Şimşek'ten çok özel bir açıklama geldi. Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Şimşek, Siyah-Beyazlı tribün liderlerine şu sözlerle teşekkür etti:

"Beşiktaş JK taraftarının yüreğini temsil eden Çarşı tribün liderleri; Gençlerbirliği deplasmanı öncesinde Ankara’da anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdiler. Türk siyasetinde iz bırakmış önemli isimlerden Muhsin Yazıcıoğlu’nu ziyaret ederek vefa ve saygılarını gösterdiler. Sporun sadece sahada değil; vefa, değer ve hatıralara sahip çıkmak olduğunu bir kez daha hatırlatan bu güzel davranış için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Helal olsun, iyi ki varsınız."

Bu özel ziyaret, sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, farklı takım taraftarlarından da Çarşı grubuna binlerce tebrik mesajı yağdı.

CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

