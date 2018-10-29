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Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında Oğuzhan Özyakup ıslıklandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.10.2018 22:17 | Son Güncelleme

Hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Genk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş, ligde Çaykur Rizespor'u 4-1 yendi ancak siyah-beyazlı oyuncular taraftarın tepkisini çekmeye devam etti. Beşiktaş kaptanı Oğuzhan Özyakup, Çaykur Rizespor maçında oyundan çıkarken ıslıklandı.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında Oğuzhan Özyakup ıslıklandı

Beşiktaş taraftarları, Rizespor maçının 2. yarısında Oğuzhan Özyakup'a tepki gösterdi.

  1. dakikada Rizespor'un Roco'nun kendi kalesine atığı gol sonrasında skoru 2-1'e getirmesinin ardından Karadeniz ekibinin oyunun kontrolünü eline geçirmesine kızan taraftarlar, Oğuzhan'ın kenara alınması ile patladı.

Beşiktaş taraftarı, 65. dakikada yerini Gary Medel'e bırakan Oğuzhan Özyakup'u kulübeye gidene kadar ıslıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş oğuzhan özyakup

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Beşiktaş'ım lige döndü Allahıma şükür..
oğuzhan futbolcuysa ben messiyim
oğuzhan özyakup, necip,caner erkin,wagner love bu takımdan defolup gitsinler
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