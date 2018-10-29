Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında Quaresma cezalı duruma düştü, Gökhan Töre sakatlandı

Çaykur Rizespor'u Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş, iki yıldızından gelen haberle sarsıldı.
Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Quaresma, gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'a bir kötü haber de Gökhan Töre'den geldi. Maç içerisinde sakatlanan Gökhan Töre oyuna devam edemedi. Milli futbolcu oyundan çıkarak yerini Caner Erkin'e bıraktı.
Fenerbahçe Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı!
Beşiktaş'tan Avrupa'yı sarsacak takas!
Olay sözler: Aziz Yıldırım kamu vicdanının gözünde bir şikecidir
Burak Yılmaz fena patladı! Densiz, hain ve Arda Turan sözleri
Empoli 1 - 2 Juventus
Anderson Talisca, Beşiktaş taraftarını çıldırttı!
G.Saray'da ayrılık rüzgarı!
Ali Koç: 178 ayrı mesajla dışarıya yollanmış
Galatasaray'da 'Beşiktaşlı yönetici' krizi
Guangzhou Evergrande Talisca'yı bonservisiyle birlikte aldı
26 yaşında dünya devinin başkanı oldu
Aziz Yıldırım'ın anlaştığı Belçikalı Cris Van Puyvelde Çin'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum