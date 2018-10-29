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Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında Quaresma cezalı duruma düştü, Gökhan Töre sakatlandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 29.10.2018 20:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynadığı mücadelede iki şok birden yaşadı. Ricardo Quaresma, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Gökhan Töre ise sakatlanarak maça devam edemedi ve yerini Caner Erkin'e bıraktı.

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında Quaresma cezalı duruma düştü, Gökhan Töre sakatlandı

Çaykur Rizespor'u Vodafone Park'ta konuk eden Beşiktaş, iki yıldızından gelen haberle sarsıldı.

Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Quaresma, gelecek hafta oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'a bir kötü haber de Gökhan Töre'den geldi. Maç içerisinde sakatlanan Gökhan Töre oyuna devam edemedi. Milli futbolcu oyundan çıkarak yerini Caner Erkin'e bıraktı.

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Beşiktaş ricardo quaresma gökhan töre

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