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Beşiktaş çift idmanla hazırlıklarına devam etti

06.07.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş çift idmanla hazırlıklarına devam etti

Siyah-beyazlılar, sabah sağanak altında yaklaşık 1.5 saat süren idmanda yarım sahada kontrol pas çalışması ve kondisyon koşuları gerçekleştirdi.

Akşamki idman da yine sağanak yağış altında 1.5 saate yakın sürdü. İkinci Başkan Adnan Dalgakıran ile Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ da idmanın bir bölümünü izledi.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, minik kale maç ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada üç takımla yapılan turnuva maçları ile sona erdi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 10.30 ve 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

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Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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