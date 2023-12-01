BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇ SONUCU! BJK Club Brugge maçı kaç kaç bitti? Kara Kartal galibiyete hasret!

Beşiktaş Club Brugge maçı için heyecanlı geri sayım sona erdi. UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş kendi sahasında Belçika ekibi Club Brugge'u konuk etti. UEFA Konferans Ligi D grubu'nda istediği sonuçlara ulaşamayan siyah beyazlı ekip, Club Brugge'u yenerek ülke puanına katkı sağlamak istiyordu. Siyah - beyazlılar, Dolmabahçe'de konuk ettiği rakibine 5-0 mağlup oldu. Taraftarlar; gösterilen performansa tepki gösterirken, Kara Kartal 1 puanda kaldı. İşte Beşiktaş Club Brugge maçı ile ilgili detaylar...

BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Club Brugge maçı bugün(30 Kasım 2023 Perşembe) oynandı. Maç saat 20.45'te başladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan olan ve futbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği maçı Sloven hakem David Smajc yönetti.

BEŞİKTAŞ CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Club Brugge maçı, EXXEN ekranlarında yayınlandı. Maçı David Smajc yönetti. David Smajc'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Gabrovec ile Tomaz Cerne yaptı. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Dejan Balazic oldu.

Gruptan çıkma ihtimali kalmayan siyah-beyazlılar, Belçika ekibi Club Brugge ile prestij maçı oynadı. 5-0'lık yenilginin ardından Kartal, hafta sonunda ise Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Mert Günok, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar





