Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş, lig aşamasının üçüncü haftasında İngiliz temsilcisi Crystal Palace’ı sahasında ağırlayacak. 22 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki UEFA Avrupa Ligi lig aşaması karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Mücadelede ilk düdük TSİ 22.00’de çalacak. Karşılaşmaya Beşiktaş’ın stadı ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de belli oldu. Beşiktaş - Crystal Palace karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, televizyon üzerinden ve TRT’nin dijital yayın platformları aracılığıyla takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ AVRUPA’DA 3'DE 3 PEŞİNDE

Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında İngiliz ekibi karşısında taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Beşiktaş, ligin ilk 2 haftasında oynadığı maçlarda Marsilya'yı 4-1, Alman ekibi Hoffenheim'ı da deplasmanda 3-2 mağlup etmişti.