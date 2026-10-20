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Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray, üçüncü hafta karşılaşmasında Lille deplasmanında puan arayacak. Fransa’da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, Lille - Galatasaray maçının başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Burak Kavuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille’e konuk olacak.

LILLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1

Lille ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Fransa’da oynanacak. Pierre Mauroy Stadı’nın ev sahipliği yapacağı maçın başlama saati TSİ 19.45 olacak.

LILLE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de belli oldu. Lille - Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.

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GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İLK PUANLARINI ARIYOR

Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk iki karşılaşmasında istediği sonuçları alamadı. İlk maçında Sporting’e 3-1, ardından Barcelona’ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, Lille deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek Avrupa’daki durumunu düzeltmeyi hedefliyor.

Lille de ilk iki haftada Real Betis’e 3-2, Arsenal’e ise 3-0 kaybetti. İki ekip de üçüncü hafta mücadelesinde puan tablosunda yükseliş için sahaya çıkacak.

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