Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, lig aşamasının üçüncü haftasında Fransa temsilcisi Lille’e konuk olacak.

LILLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille ile Galatasaray arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşması, 21 Ekim 2026 Çarşamba günü Fransa’da oynanacak. Pierre Mauroy Stadı’nın ev sahipliği yapacağı maçın başlama saati TSİ 19.45 olacak.

LILLE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de belli oldu. Lille - Galatasaray karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca tabii platformu üzerinden de takip edilebilecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE İLK PUANLARINI ARIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ilk iki karşılaşmasında istediği sonuçları alamadı. İlk maçında Sporting’e 3-1, ardından Barcelona’ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, Lille deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek Avrupa’daki durumunu düzeltmeyi hedefliyor.

Lille de ilk iki haftada Real Betis’e 3-2, Arsenal’e ise 3-0 kaybetti. İki ekip de üçüncü hafta mücadelesinde puan tablosunda yükseliş için sahaya çıkacak.