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Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, 20 Ekim Salı günü taraftarı önünde Slavia Prag’ı konuk ederken futbolseverler maçın başlama saati ve yayın bilgilerini araştırıyor.

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?
Burak Kavuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı sahasında ağırlayacak.

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FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 1

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşması, bu akşam İstanbul’daki Chobani Stadı’nda oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü TSİ 19.45’te çalacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 2

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de belli oldu. Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maç ayrıca tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.

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FENERBAHÇE AVRUPA’DA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? 3

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ikinci haftada Aston Villa deplasmanında 6-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında kazanarak lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Çekya temsilcisi Slavia Prag ise ilk iki maçında Lens’e 3-2, Sabah’a 2-0 yenildi. İki takım da karşılaşmada puan mücadelesi verecek.

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