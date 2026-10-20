Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı sahasında ağırlayacak.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşması, bu akşam İstanbul’daki Chobani Stadı’nda oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü TSİ 19.45’te çalacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de belli oldu. Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maç ayrıca tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.

FENERBAHÇE AVRUPA’DA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ikinci haftada Aston Villa deplasmanında 6-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında kazanarak lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Çekya temsilcisi Slavia Prag ise ilk iki maçında Lens’e 3-2, Sabah’a 2-0 yenildi. İki takım da karşılaşmada puan mücadelesi verecek.