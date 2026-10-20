Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag’ı sahasında ağırlayacak.
Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması karşılaşması, bu akşam İstanbul’daki Chobani Stadı’nda oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü TSİ 19.45’te çalacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de belli oldu. Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması TRT 1’den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Maç ayrıca tabii platformu ve TRT Radyo 1 üzerinden de takip edilebilecek.
Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, ikinci haftada Aston Villa deplasmanında 6-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında kazanarak lig aşamasındaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.
Çekya temsilcisi Slavia Prag ise ilk iki maçında Lens’e 3-2, Sabah’a 2-0 yenildi. İki takım da karşılaşmada puan mücadelesi verecek.
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