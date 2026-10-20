Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Trabzonspor, ikinci hafta mücadelesinde İskoçya temsilcisi Hearts’ı sahasında konuk edecek. 22 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Papara Park’ın ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama düdüğü TSİ 19.45’te çalacak.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de netleşti. Trabzonspor - Hearts karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın yayın akışı TRT’nin resmi programında da yer alıyor.

TRABZONSPOR SAHASINDA GALİBİYET PEŞİNDE

Bordo-mavililer, Avrupa Konferans Ligi’nin ikinci haftasında taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Trabzonspor, Hearts karşısında alacağı galibiyetle lig aşamasındaki puanını artırmayı hedefliyor. Bordo-mavililer ilk maçta deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 ile geçmişti.