Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Trabzonspor, ikinci hafta mücadelesinde İskoçya temsilcisi Hearts’ı sahasında konuk edecek. 22 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu.
Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Papara Park’ın ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama düdüğü TSİ 19.45’te çalacak.
Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de netleşti. Trabzonspor - Hearts karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın yayın akışı TRT’nin resmi programında da yer alıyor.
Bordo-mavililer, Avrupa Konferans Ligi’nin ikinci haftasında taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Trabzonspor, Hearts karşısında alacağı galibiyetle lig aşamasındaki puanını artırmayı hedefliyor. Bordo-mavililer ilk maçta deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 ile geçmişti.
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