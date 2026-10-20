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Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa kupalarında yoluna devam eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin ikinci haftasında taraftarı önünde Hearts karşısında galibiyet arayacak. Papara Park’ta oynanacak kritik mücadele öncesinde futbolseverler, Trabzonspor - Hearts maçının ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.

Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Burak Kavuncu

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Trabzonspor, ikinci hafta mücadelesinde İskoçya temsilcisi Hearts’ı sahasında konuk edecek. 22 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın bilgileri belli oldu.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 1

Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşması, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Papara Park’ın ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama düdüğü TSİ 19.45’te çalacak.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2

Futbolseverlerin merak ettiği yayın bilgisi de netleşti. Trabzonspor - Hearts karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın yayın akışı TRT’nin resmi programında da yer alıyor.

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TRABZONSPOR SAHASINDA GALİBİYET PEŞİNDE

Trabzonspor - Hearts maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 3

Bordo-mavililer, Avrupa Konferans Ligi’nin ikinci haftasında taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak. Trabzonspor, Hearts karşısında alacağı galibiyetle lig aşamasındaki puanını artırmayı hedefliyor. Bordo-mavililer ilk maçta deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2 ile geçmişti.

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