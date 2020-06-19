Beşiktaş, Denizlispor kadrosunu açıkladı! Şok eksik...

Beşiktaş, yarın Denizlispor'la oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Kafileye sakatlığı bulunan Dorukhan ve Vida dahil edilmedi. Kadroda olmayan bir diğer isim ise Boateng oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Domagoj Vida, hazır olmadığı belirtilen Dorukhan Toköz ve ayrıca Kevin Prince Boateng'i kafileye dahil etmedi.





