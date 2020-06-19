Beşiktaş, Denizlispor kadrosunu açıkladı! Şok eksik...

Beşiktaş, yarın Denizlispor'la oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Kafileye sakatlığı bulunan Dorukhan ve Vida dahil edilmedi. Kadroda olmayan bir diğer isim ise Boateng oldu.
Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Domagoj Vida, hazır olmadığı belirtilen Dorukhan Toköz ve ayrıca Kevin Prince Boateng'i kafileye dahil etmedi.
Necip Uysal'dan Güven Yalçın paylaşımı
Trabzonspor rekora koşuyor
Taraftar küfretti, Alanyaspor sansürsüz paylaştı!
Geçen seneyi hatırlayın!
İşte Max Kruse ayrılığının perde arkası
Araplar'ın Maicon teklifi hazır!
Bir garip iddia; "İdmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldım"
Lewandowski'den Ballon d'Or açıklaması
Ali Koç çıldırdı! Ortega'dan beter edin...
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a destek!
Cengiz Ünder'e dev talip
Trabzonspor'a kötü haber
Neymar herkesi gruba ayırdı!
UEFA FFP’de esneme yapacak
Galatasaraylı eski oyuncu Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?
İtalya Kupası Napoli'nin
Okuyucu Yorumları 0 yorum