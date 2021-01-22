Beşiktaş dolu dizgin ilerliyor

Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde takım bütünlüğünü yakalayan ve oynadığı futbolla taraflı tarafsız tüm kamuoyunun takdirini kazanan Beşiktaş, zor geçmesi beklenen Karagümrük maçını penaltı haricinde rakibine pozisyon dahi vermeden tamamladı. Maç boyunca rakibini baş döndürücü bir pas trafiği ile boğan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 90 dakikada 645 isabetli pas ile sezonun en yüksek rakamına ulaştı.

7 PUAN GERİDEN GELİP LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Karagümrük galibiyetiyle son 8 maçta 7. galibiyetini alan Beşiktaş, 12. haftada liderin 7 puan gerisindeyken 19. haftada 2 puan fark yapmasını bildi. 12. haftada Beşiktaş'ın 7 puan önünde 26 puanla lider olan Alanyaspor ise şu an 31 puanla 5. sıraya gerilemiş durumda.

19 MAÇTA 45 GOL

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la oldukça golcü bir kimliğe de büründü. Siyah beyazlılar rakiplerini bir bir yenmeye devam ederken, son maçlarda zorlanmadan ve net skorlarla kazanmayı da alışkanlık haline getirerek 19 maçta 45 gole ulaştı. 19 maçın 11'inde 2 ve üzeri goller atan Beşiktaş, karşılaştığı 19 takımın 18'ine gol atarken, sadece Gençlerbirliği'ne gol atamadı.