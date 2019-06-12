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Beşiktaş Dorukhan Toköz için gelen 9 milyon euroluk teklifi reddetti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.06.2019 18:26 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın en başarılı isimlerinden olan Dorukhan Toköz, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Beşiktaş'a son olarak Dorukhan için Udinese'den 9 milyon euroluk teklif geldi ancak siyah-beyazlılar bu teklifi reddetti.

Beşiktaş Dorukhan Toköz için gelen 9 milyon euroluk teklifi reddetti

Geçen sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile dikkat çeken Dorukhan Toköz'e İtalyan kulüplerinin ilgisi devam ediyor.

Bir süre önce 23 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlı kulübün kapısını çalan Udinese, 9 milyon euroluk teklifte bulunmuştu. Ancak Beşiktaş yönetimi İtalyan ekibine olumsuz yanıt verdi.

Dorukhan için yapılan teklifi düşük bulan siyah beyazlı kulüp, milli futbolcu için en az 15 milyon euro talep ettiklerini Udinese'ye iletti.

Mart ayında İtalya'nın Genoa kulübü de Dorukhan Toköz için Beşiktaş ile temasa geçmiş ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Geçen sezon başında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a bonservis bedelsiz transfer olan Dorukhan, siyah beyazlı forma ile çıktığı 25 maçta, 3 gol atıp 4 de asist yaptı.

(NTV)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Dorukhan Toköz udinese

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Ozan kabak 15 milyon euro ediyorsa bu çocuğa 9 milyon euro komik rakam...
inşallah sonu Vida gibi olmaz :)
Ozan kabak 15 milyon euro ediyor ise en az onun kadar değerli olduğunu düşünüyorum.
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