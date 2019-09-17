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Karar verildi! Dorukhan imzayı atıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.09.2019 21:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Dorukhan Toköz, siyah-beyazlılarla yeni sözleşme imzalıyor. 4 yıllık yeni sözleşme karşılığında Dorukhan Toköz'ün maaşı da yaklaşık 3 katına yükselecek.

Karar verildi! Dorukhan imzayı atıyor

Performansı i̇le si̇yah beyazlı takımın önemli̇ bi̇r parçasi hali̇ne gelen 23 yaşindaki̇ Dorukhan, A Mi̇lli̇ Takım formasını da gi̇ymeye başladı.

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Bu sezon öncesi̇ iİtalyan eki̇pleri̇nden ci̇ddi̇ tekli̇fler alan Dorukhan'ı takımda tutan yöneti̇m kurulu, Mi̇lli̇ futbolcuya 4 yıllık yeni̇ kontrat tekli̇fi̇nde bulunacak.

Geçen sezonun başında Eski̇şehi̇rspor'dan bedelsi̇z olarak Beşi̇ktaş'a transfer olan Dorukhan, Si̇yah Beyazlılar i̇le yıllık 350 bi̇n euro ücret karşiliğinda 3 seneli̇k sözleşme i̇mzaladi. Yöneti̇m, 2021'de bi̇tecek sözleşmeyi̇ 2024'e uzatmayı, Mi̇lli̇ oyuncunun yıllık ücreti̇ni̇ i̇se 1.2 mi̇lyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor. Dorukhan Toköz'ün de yeni sözleşme imzalamaya sıcak baktığı belirtildi.

Beşi̇ktaş i̇le 28 maça çıkan 23 yaşındaki̇ oyuncu, 3 gol atarken 4 de asi̇st yaptı.

(NTV)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Dorukhan Toköz

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