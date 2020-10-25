Beşiktaş Dorukhan Toköz'ü bırakmıyor

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den peş peşe Dorukhan açıklamaları... Geçtiğimiz hafta "Oynamak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin" diyen Çebi, oyuncunun Fenerbahçe ile adının anılmasının ardından, "Dorukhan hiçbir yere gidemez" dedi.
Çebi’nin yeni sözleşme konusunda Dorukhan’la bizzat görüşeceği belirtildi.
(AKŞAM)
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