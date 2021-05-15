Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu? Beşiktaş’ın kaç şampiyonluğu var?

1959’dan beri düzenlenen Süper Lig’de ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, son kupasını 2016-2017 sezonunda kaldırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002 tarihinde yaptığı toplantısında, Beşiktaş’ın 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini haklı görerek, 1959 tarihinde başlayan Birinci Lig öncesinde bu 2 başarının da Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesine karar vermişti. Bu kararın ardından siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 15'e yükseldi.
Beşiktaş da böylece 3. yıldızı 2016-2017 sezonunda yaşadığı şampiyonluk ile elde etti.
Beşiktaş, lig tarihinde 14 sezonu 2. sırada bitirirken, 13 kez de ligi 3. olarak bitirdi. 9 sezonu 4. tamamlayan siyah-beyazlılar, 5 defa da 5. oldu. Beşiktaş, 3 sezon da 6. sırada kendine yer buldu.
ÜST ÜSTE 3 ŞAMPİYONLUK
Siyah-beyazlılar, üst üste 3 kez şampiyonluk başarısı elde etti.
Ligde 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, tarihinin en önemli başarısını da 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını müzesine götürerek yaşadı.
Siyah-beyazlılar, en son üst üste şampiyonluğu da 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında yaşamıştı.
NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDU
Beşiktaş, Süper Lig tarihinin tek namağlup şampiyonu unvanını elinde tutuyor.
İngiliz teknik direktör Gordon Milne yönetiminde 1991-1992 sezonunda şampiyon olan Beşiktaş, rakiplerine hiç mağlup olmadı. Kara Kartal, söz konusu sezonun 30 maçında 23 galibiyet elde ederken, 7 kez de oynadığı müsabakalardan beraberlikle ayrılarak 76 puan topladı.
KÂBUS SEZONLARI
Siyah-beyazlılar, 4 kez kötü sezon yaşadı. 1975-1976 yıllarında 11. sırada yer alan Beşiktaş, 1979-1980'de aynı sıralamayı bir defa daha yineledi.
Siyah-beyazlılar 1969-1970 ve 1978-1979 sezonlarını ise ligi 9. sırada tamamlayabilmişti.
ŞAMPİYONLUK HASTERİ ÇEKİLEN YILLAR
Beşiktaş, bazı dönemlerde şampiyonluk için uzun zaman beklemek durumunda kaldı.
1959-1960'daki şampiyonluğunun ardından bu sevinç için 5 sezon bekleyen Beşiktaş, tarihindeki en uzun şampiyonluk hasretini de 1966-1967'de ligi ilk sırada bitirmesinin arkasından çekti. Siyah-beyazlılar, bu başarının ardından tekrardan şampiyon olmak için 14 sezon beklerken, 1981-1982'de şampiyonluk hasretini sonlandırdı.
Beşiktaş, 1994-1995 sezonunda şampiyonluk kupasını kaldırmasının ardından, 2002-2003 sezonu şampiyonluğuna kadar aynı başarıyı tekrarlamak için 7 yıl bekleyip, bir sonraki benzer başarısını 2008-2009'da kazandı. Siyah-beyazlı takım, 2008-2009'daki şampiyonluğun ardından ise 6 sezon daha bekledi ve 2015-2016 sezonunda kupayı müzesine götürdü.
4 KEZ GOL KRALI ÇIKARDI
Beşiktaşlı futbolcular, lig tarihinde 4 kez gol krallığına ulaştı.
Siyah-beyazlı ekibin ilk gol kralı, 1963-1964'te 19 kez fileleri havalandıran Güven Önüt oldu. 1989-1990'da Feyyaz Uçar 28 golle ligin zirvesinde yer alırken, İlhan Mansız 2001-2002'de attığı 21 golle aynı başarıyı gösterdi.
Beşiktaş'ın son gol kralı ise 2015-2016'da 26 kez fileleri havalandıran Mario Gomez oldu.
SON 3 SEZON ZİRVENİN GERİSİNDE KALDI
Beşiktaş, son 3 sezon zirvenin gerisinde kaldı.
Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, Güneş'in teknik direktörlüğünde sonraki sezonda 4. sırada kaldı. 2018-2019'da bu sefer 3. olan Beşiktaş, geçen sezon yine aynı performansı sergiledi.
ATİBA FAKTÖRÜ
Beşiktaş'ta şu an kadroda bulunan Atiba Hutchinson'ın yanı sıra Rıza Çalımbay, Feyyaz Uçar ve Mario Gomez lige damga vuran oyuncular oldu.
Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014 sezonunda transfer edilen Atiba, 8 sezonda 204 maçta görev alarak Beşiktaş'ın en çok Süper Lig mücadelesinde yer alan yabancı oyuncusu unvanını eline geçirdi. Atiba, 2020-2021 sezonunda oynayacağı lig karşılaşmalarıyla bu rekorunu daha da ileriye taşıyabilecek.
Beşiktaş'ta 494 lig maçına çıkan Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı formayla en çok oynayan futbolcu unvanını elinde bulunduruyor. Feyyaz Uçar toplam 170 gol atarak Beşiktaş'ın ligdeki en golcü ismi olurken, Mario Gomez de 28 golle siyah-beyazlı ekibin bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu rekoruna sahip.
EN UZUN SÜRE GORDON MİLNE İLE ÇALIŞTI
Siyah-beyazlı takımda 1959'dan itibaren oynanan lig tarihinde en uzun süre İngiliz teknik adam Gordon Milne görevde kaldı.
Siyah-beyazlı ekibe 3 şampiyonluk kazandıran Milne, 1987-1993 dönemlerinde takımın başında yer aldı.
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