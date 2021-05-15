Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu? Beşiktaş’ın kaç şampiyonluğu var?

yılında da şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, 2020-2021 sezonunun son haftasına lide olarak girdi. 42. haftada Galatasaray’la aynı puana (81) sahip olan Beşiktaş, şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

1959’dan beri düzenlenen Süper Lig’de ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda yaşayan Beşiktaş, son kupasını 2016-2017 sezonunda kaldırdı.

BEŞİKTAŞ’IN KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002 tarihinde yaptığı toplantısında, Beşiktaş’ın 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini haklı görerek, 1959 tarihinde başlayan Birinci Lig öncesinde bu 2 başarının da Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesine karar vermişti. Bu kararın ardından siyah-beyazlıların şampiyonluk sayısı 15'e yükseldi.

Beşiktaş da böylece 3. yıldızı 2016-2017 sezonunda yaşadığı şampiyonluk ile elde etti.

Beşiktaş, lig tarihinde 14 sezonu 2. sırada bitirirken, 13 kez de ligi 3. olarak bitirdi. 9 sezonu 4. tamamlayan siyah-beyazlılar, 5 defa da 5. oldu. Beşiktaş, 3 sezon da 6. sırada kendine yer buldu.

ÜST ÜSTE 3 ŞAMPİYONLUK

Siyah-beyazlılar, üst üste 3 kez şampiyonluk başarısı elde etti.

Ligde 1965-1966 ve 1966-1967 sezonlarında üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, tarihinin en önemli başarısını da 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında üst üste 3 kez lig kupasını müzesine götürerek yaşadı.